Российские оккупанты в ночь на 1 ноября атаковали дронами Полтавскую область. В результате обстрела жертв нет. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Полтавской ОВД Дмитрия Лунина. "Четыре вражеских дрона упали на гражданские объекты", — отметил чиновник. Лунин указал, что сейчас на месте работают спасатели. Они укрощают пожар. Глава ОВА добавил, что, по предварительным данным, в результате атаки кафиров никто не погиб. Напомним, 1 ноября в небе над Полтавской областью сбили 3 вражеских БПЛА. К слову, в Николаеве прогремели взрывы. Произошло это сразу после сигнала о ракетной опасности. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.