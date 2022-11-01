Регулярный чемпионат Национальной Баскетбольной Ассоциации набирает обороты – в обеих конференциях сформировались группы лидеров и аутсайдеров. Украинский баскетболист Алексей Лень в составе «Сакраменто» постепенно втягивается в новый сезон, накануне одержав важную победу в гостях над «Шарлотт». Букмекерская контора «Марафон» предлагает широкую линию и высокие коэффициенты на матчи НБА, подробный обзор сервиса представлен на сайте «Рейтинг Букмекеров».

Поединок между «Шарлотт» и «Сакраменто» состоялся 1 ноября 2022 года. В отсутствии многих лидеров «Хорнетс» не считались фаворитами встречи, что было наглядно продемонстрировано в самой игре.

«Сакраменто» великолепно провели вторую половину встречи, отыграв отставание в 15 очков. «Короли» одержали итоговую победу со счетом 115:108. Алексей Лень провел на паркете две минуты, совершив за это время один бросок. Он оказался неточным, поэтому украинский баскетболист остался без результативных действий.

Алексей проводит второй сезон в составе «Сакраменто». До этого украинец выступал за такие команды НБА, как «Финикс», «Вашингтон», «Атланта» и «Торонто». За 9 лет выступлений в США Лень ни разу не пробивался в плей-офф.