В Черном море сейчас находится 1 российское судно-носитель "Калибров". оккупанты могут атаковать Украину 8 крылатыми ракетами. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Оперативное командование "Юг". Общая численность группировки врага составляет 7 кораблей и катеров, продолжающих маневрирование вдоль южного побережья Крыма. "В готовности к применению вооружения в акватории Черного моря находится 1 носитель высокоточных крылатых ракет, снаряженный восемью "Калибрами", — отметили военные. В ОК "Юг" указали, что противник продолжает применять: высокоточные ракеты разных систем; ударные дроны; другие средства огневого поражения. Россияне избивают по объектам критической инфраструктуры и прилегающим к линии фронта территориальным общинам. "Именно поэтому в любой момент будьте готовы адекватно отреагировать на опасность. Продолжайте выполнять алгоритм действий по сигналам воздушной тревоги, не забывайте о правилах двух стен и необходимости находиться в укрытиях", — обратились к гражданам наши воины. Напомним, 31 октября силы ПВО справились с очередной массированной ракетной атакой украинских городов войсками РФ. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.