Министерство обороны США внимательно следит за ситуацией со взрывами в бухте временно оккупированного Севастополя 29 октября. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN. Журналисты приводят слова высокопоставленного представителя Пентагона, подтвердившего данные о взрывах. "Но я не буду делиться оценками ущерба, а также нет дополнительной информации, что могло повлечь эти взрывы", — отметил он. В то же время чиновник указал, что Россия "продолжает наносить ракетные удары по инфраструктуре Украины, в частности объектам энергосистемы, что приводит к массовым перебоям с электроснабжением". Напомним, 29 октября оккупированный Севастополь был якобы атакован БПЛА. Взрыв "отражали" корабли Черноморского флота РФ. К слову, спикер оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк высмеяла обвинения россиян в причастности беспилотников ВСУ к инциденту в бухте. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.