В Полтаве в ночь на 1 ноября раздались взрывы. В городе и области объявлена воздушная тревога. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Полтавской ОВД Дмитрия Лунина. "В Полтаве были слышны взрывы", — указал чиновник. Лунин призвал граждан находиться в укрытиях и отметил, что более подробную информацию обнародует позже. Обновлено (03:19) Глава ОВА рассказал, что над областью зафиксировали вражеские БПЛА. По его словам, 3 дрона были сбиты. Напомним, в Николаеве 1 ноября прогремели взрывы. Произошло это сразу после сигнала о ракетной опасности. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.