Синоптики предупреждают, что в Украину возвращаются ночные заморозки. При этом сегодня, 1 ноября, осадков не ожидается. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр. Погода в Украине Сегодня в Украине будет сухо, но облачно с прояснениями. В западных областях ночью и утром местами туман. Ветер северо-западный (в западных областях – южный), 3-8 м/с. На западе и юге ночью ожидается +3+8 градусов, а в других областях -2 -3 градуса. Днем столбики термометров покажут в среднем +7+12 градусов. В западных и юго-западных областях +13+18, а в Прикарпатье до +20 градусов. Погода в Киеве В столице сегодня переменная облачность. Ветер северо-западный, 3-8 м/с. В Киеве температура воздуха днем до +12, а ночью прогнозируется до -2 градусов. Напомним, синоптики считают, что предстоящая зима в Украине может оказаться теплее прошлогоднего. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.