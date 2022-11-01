Президент Владимир Зеленский 31 октября подписал три указа о награждении военнослужащих, защищающих Украину от российских оккупантов. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на видеообращение главы государства. "В общей сложности 406 бойцов ВСУ отмечены наградами", — сказал украинский лидер. В то же время Зеленский поблагодарил воинов подразделений Национальной гвардии, выполняющих задачи в Донецкой области. "Выполняют их точно и эффективно. Умело защищают позиции и ощутимо давят на рашистов. Спасибо вам, ребята, за это", — подчеркнул президент. Глава государства выразил благодарность всем военным, приучающим РФ к мнению, что ни армией, ни террором, ни чем еще покорить Украину не удастся. Напомним, главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил, что Украина ведет войну против России на суше, в воздухе, на море и в киберпространстве. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.