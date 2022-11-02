Одним из главных разочарований группового этапа Лиги Чемпионов стала игра «Барселоны». Каталонский клуб в матчах с «Баварией» и «Интером» набрал всего одно очко, что поставило крест на дальнейших выступлениях коллектива Хави в ЛЧ. В заключительном туре соревнований «сине-гранатовые» одержали победу над «Викторией Пльзень». Посмотреть прямую трансляцию этой игры можно было в надежном сервисе прямо с мобильного телефона. Подобная привилегия доступна всем пользователям БК «Бетсити», скачать мобильное приложение компании можно по ссылке.

В ничего не решающем последнем туре группового этапа Лиги Чемпионов «Барселона» на выезде встретилась с «Викторией». Чешскому коллективу не повезло со жребием, но набрать хоть какие-то очки за весь розыгрыш команде Билека точно хотелось.

Однако противостоять даже немотивированной «Барселоне» очень сложно. За счет индивидуального мастерства футболистов испанский клуб в первом тайме дважды огорчил хозяев. Авторами голов стали Маркос Алонсо и Ферран Торрес.

Во второй половине встречи «Виктория» дважды «огрызнулась», но оппонент ответил двумя своими голевыми атаками. В составе чешского клуба дубль на свой счет оформил Хоры, авторами голов «Барселоны» стали вышеупомянутый Торрес и молодой полузащитник Пабло Торре.

По итогу «Барселона» одерживает победу со счетом 4:2 и занимает третью строчку в группе C. Весной каталонский коллектив продолжит свои выступления в Лиге Европы.