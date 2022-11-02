Гороскоп на ноябрь 2022 обещает многим представителям зодиакального созвездия удачный и спокойный месяц. Первая половина месяца принесет положительные изменения тем, на кого влияет Меркурий. А во второй половине месяца повезет тем, кому вступается Венера. Астрологи назвали главных счастливчиков ноября по знаку Зодиака. Об этом сообщает SlovoFraza. Телец Тельцам везти будет почти весь месяц, но особенно счастливыми будут до 16 числа – пока Венера не перейдет в знак Стрельца. Им будет проще принимать важные решения, а плохое настроение и негативные мнения будут обходить их стороной. В конце осени Тельцам удастся улучшить свое настроение, найти мотивацию, стать более спокойным и вдумчивым. Марс не будет мешать им по важным делам и есть шансы захватить лидерство в разных сферах. Рак Представителей этого знака астрологи называют удачливыми людьми ноября. На них не повлияет негативное напряжение планет. Раки станут привлекательными и спокойными и смогут проявить себя во всей красе. Они потеряют эгоизм и раздражение, а врожденное упрямство не будет вредить другим людям. Раки смогут уверенно двигаться вперед и одержать немало побед в конце осени — в любви, работе и делах. Рыбы В ноябре Рыбам станет везти буквально во всем во второй половине месяца, в первой могут быть незначительные поражения. Чтобы оставаться на высоте, нельзя отказываться от намеченного пути или от своих планов. Если Рыбы проявят свое упорство, то получат мощный заряд бодрости, мотивации и сил. Важно – постарайтесь резко не менять приоритеты и планы, что может привести к фиаско. Займитесь получением новых знаний, например языка. Кстати, раньше мы рассказывали о том, какие дни в ноябре будут опасными, а какие удачными. А также мы писали, какие знаки Зодиака неожиданно разбогатеют в ноябре.