Институт изучения войны сообщает, что иранцы собираются поставить России новые партии дронов, а также баллистические ракеты и высказывает предположение, что это ведет к росту зависимости России от иранского оружия. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные ISW. По данным украинской разведки, а также неназванных по имени западных экспертов, с которыми поговорил американский телеканал CNN, Иран в ближайшее время отправит России сотни новых дронов-камикадзе, которыми Россия бьет по гражданской инфраструктуре Украины, а также тактические баллистические ракеты ближнего радиуса. действия. Россия, вероятно, договорилась о дополнительных поставках иранского оружия из-за истощения его собственных запасов крылатых ракет и дронов во время войны в Украине, особенно за время российской кампании против украинской критически важной инфраструктуры Россия, вероятно, продолжит наносить удары дронами и ракетами по критически важной инфраструктуре, пытаясь компенсировать провалы ее конвенционных сил на фронте, пишут аналитики. Напомним, по данным ГУР, Россия может применить против Украины иранские баллистические ракеты с дальностью до 700 километров уже в следующем месяце. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.