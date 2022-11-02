Китай не проявил интереса к обсуждению шагов по снижению риска, связанного с ядерным оружием, заявили во вторник чиновники США. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters. Пентагон заявляет, что Китай проводит значительное расширение своих ядерных сил и движется к тому, чтобы к 2030 г. будет иметь тысячу ядерных боеголовок. Пекин долгое время сопротивлялся переговорам с Вашингтоном о контроле над вооружениями, утверждая, что Соединенные Штаты уже имеют гораздо больший арсенал. Александр Белл, заместитель помощника госсекретаря по контролю над вооружениями, заявил Атлантическому совету, что, несмотря на усилия США, Вашингтон и Пекин до сих пор не начали взаимодействия по этому вопросу. "Как первый шаг мы бы очень хотели поговорить с ними о доктринах друг друга, о кризисном управлении", — сказал Белл. Напомним, в прошлом году первое место в рейтинге расходов на ядерное оружие заняли США с 44,2 млрд долларов. На втором – Китай (11,7 млрд долларов), на третьем – РФ (8,6 млрд долларов), на четвертом – Великобритания (6,8 млрд долларов) и пятом – Франция (5,9 млрд долларов). Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.