Северная Корея запустила три баллистических ракеты малой дальности в сторону Японского моря. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Kyodo. Южнокорейское агентство ссылается на Объединенный комитет начальников штабов. Сообщается, что были запущены три ракеты малой дальности, одна из которых упала в 57 км от города Сокчхо. Северная Корея произвела запуск ракет именно во время совместных военных учений Южной Кореи и США. Напомним, США, Япония и Южная Корея пригрозили КНДР ответом "беспрецедентного" масштаба, если она проведет седьмое испытание ядерной бомбы. Кстати, 24 октября КНДР и Южная Корея обменялись обстрелами.