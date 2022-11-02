С момента запуска около 13 лет назад Биткоин разлетелся по миллионам кошельков. Эти биткоин-кошельки принадлежат частным лицам, публичным компаниям, частным организациям и даже правительствам. Среди этих владельцев только несколько человек выделяются своими крупными запасами биткоинов. Крупных владельцев биткоинов, владеющих 1 000 и более BTC, известны как “киты” (от англ. whales).

Всем известно, что Украина занимает лидирующие позиции по владению криптовалют. Украинцы позитивно относятся к криптоиндустрии и криптовалютам. Хоть криптовалюты полностью не легализованы в нашей стране, попыт на виртуальные активы присутствует. Инвесторам, владеющим криптой, доступны криптообменники, которые могут обменять Биткоин в Киеве, Львове, Виннице, Днепре и других городах страны. Неизвестно, есть ли Биткоин-миллионеры в Украине, но люди, которые имеют хотя бы минимальное количество (~1000 монет BTC), в нашей стране точно есть.

Биткоин-богачи: кто они

Сатоши Накамото. Сатоши был не только основателем Биткойна, но и первым майнером, который добавил блоки транзакций в блокчейн Биткойна. Он добыл около 22 000 блоков с 3 января 2009 года до своего ухода из проекта в 2011 году, получив 1,1 млн BTC в обмен на свой вклад. По состоянию на 12 октября 2022 года эта сумма стоит более 21 миллиарда долларов. Заначка биткоинов Сатоши хранится примерно на 22 000 адресов. Эти монеты никогда не использовались, за исключением нескольких тестовых транзакций.

Чанпэн Чжао. Является одним из богатейших криптобизнесменов в мире, а также создателем самой популярной биржи в мире Binance. В 2022 году был внесён в список Forbes как самый богатый и влиятельный криптоинвестор. Сегодняшнее состояние оценивается в $65 млрд.

Кэмерон и Тайлер Уинклвосс. По сообщениям, они владеют 70 000 BTC и инвестировали во многие криптобизнесы через свою венчурную компанию Winklevoss Capital. Близнецы также инвестировали в другие криптовалюты, помимо биткоина, и основали криптобиржу Gemini в 2014 году. Они вошли в список миллиардеров Forbes 2022 года в области блокчейна и криптовалют.

Брайан Армстронг. Главный исполнительный директор Coinbase, крупнейшей криптовалютной биржи в США. Состояние Армстронга менялось в течении последних 3 лет, когда Биткоин рос в цене. Удивительно, но из-за такой ситуации Брайан постепенно терял своё состояние, так как акции Coinbase падали. На сегодняший день состояние Армстронга оценивается в $6,6 млрд.

Список можно продолжать и дальше. Действительно, сегодня владение криптовалютами сравнимо с владением золота: чем больше, тем ты богачее и авторитетнее. Когда вы владеете криптовалютой, один из самых важных вопросов, который необходимо решить, – это способ ее хранения. Как владелец, хранение криптовалюты является вашей обязанностью. О хранении средств в криптовалюты можно также почитать здесь. Главное, не храните свои активы под подушкой!