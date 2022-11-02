В отличие от большинства других квартетов, в группе А участники плей-офф Лиги Чемпионов были известны за два тура до окончания группового этапа турнира. В заключительной встрече «Ливерпуль» принимал на своем поле «Наполи». Англичанам нужно было побеждать с разницей в три мяча, чтобы обогнать итальянцев в турнирной таблице. Сделать бесплатный прогноз на события ЛЧ помогут бонусы от БК Бэттери, ознакомиться с полным списком акций можно на сайте «Рейтинг Букмекеров».

«Ливерпуль» на старте сезона показывает ужасные результаты в чемпионате, занимая на данный момент лишь девятое место. Накануне команда Юргена Клоппа уступила в домашнем матче «Лидсу» со счетом 1:2, поэтому настроения среди игроков оставляли желать лучшего.

Однако Клопп известен своими мотивирующими речами, и на поединок с «Наполи» английский коллектив вышел заряженным на борьбу. Стартовый штурм в исполнении «Ливерпуля» не принес плоды, далее обе команды демонстрировали высокие скорости, но забитых мячей зрителям пришлось ждать 85 минут. Автором первого гола в матче стал Мохамед Салах, который воспользовался передачей Дарвина Нуньеса. Уже в компенсированное время уругвайский нападающий «красных» сам отметился забитым мячом, установив окончательный счет 2:0 в пользу «Ливерпуля». Несмотря на поражение, итальянцы застолбили за собой первую строчку в группе A.