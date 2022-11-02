Сегодня, 2 ноября, в Украине погода будет изменчивой. Если ночью температура воздуха опустилась ниже нуля, то днем поднимется выше +21. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр. Осадки Облачно с прояснениями, без существенных осадков. Ночью и утром в западных областях местами туман. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура ночью от 4° тепла до 1° мороза, днем 8-13° тепла; в западной и южной части ночью 3-8° тепла, днем 13-18°, на юге Одесской области до 21°. Как сообщалось, октябрь этого года в Киеве занял 13 позицию в рейтинге самых теплых с 1881 года. Напомним, на Украине 18 сентября выпал первый снег. В сети появились фотографии с заснеженных карпатских гор. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.