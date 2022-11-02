Явка на досрочные парламентские выборы в Израиле составила 71,3%, всего проголосовали около 5 млн израильтян. Это самая высокая явка с 2015 года. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ЦИК страны. По состоянию на 22:00 проголосовало 4 843 023 израильтян, процент проголосовавших составил 71,3%, сообщили в ЦИК. 1 ноября в Израиле прошли выборы в Кнессет. Это пятые парламентские выборы в стране за последние три с половиной года. Бывший премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху рассчитывает снова возглавить правительство. Согласно экзит-полам, правая партия "Ликуд" под руководством Нетаньяху набирает от 61 до 62 мандатов из 120. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.