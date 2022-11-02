Заключительный тур Лиги Чемпионов порадовал своих зрителей яркими матчами и огненными развязками. Особенно на этом фоне выделяется встреча между «Марселем» и «Тоттенхэмом» во Франции. Антонио Конте наконец-то прервал свое еврокубковое проклятье и вышел в 1/8 финала ЛЧ. Смотреть прямые трансляции футбольных поединков можно в букмекерской конторе 1xBet. Актуальный номер 1хБет службы поддержки представлен на сайте «Рейтинг Букмекеров».

Решающий поединок группового этапа Лиги Чемпионов получился для английского клуба не самым удачным. «Марсель» чаще владел мячом и создавал опасные моменты у ворот «шпор». При этом французский коллектив в компенсированное к первому тайму время вышел вперед благодаря голу Канселя Мбембы.

За всю вторую половину встречи «Тоттенхэм» нанес по воротам соперника всего два удара в створ. Еще больше удивления вызывает тот факт, что оба выстрела оказались голевыми. На 54-й минуте Клеман Лангле сравнял счет, а на самых последних секундах Пьер Хейбьерг добыл для англичан важнейшую победу со счетом 2:1.

Благодаря добытым трем очкам на выезде «Тоттенхэм» занял первое место в группе D и вышел в плей-офф Лиги Чемпионов. «Марсель» замкнул квартет, и этой весной будет наблюдать за матчами ЛЧ и ЛЕ с экранов телевизоров.