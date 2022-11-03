Призывы президента РФ Владимира Путина создать конкурентоспособную военную промышленность далеки от реальности Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Института изучения войны (ISW). Аналитики ISW считают, что призывы президента России Владимира Путина оторваны от реалий по поводу российской цепочки поставок и проблем оборонно-промышленной базы. Сообщается, что Путин отмечал необходимость обеспечить конкуренцию между российскими производителями военного вооружения, но его призывы контрастируют с недавними сообщениями о том, что Россия закупила системы вооружений у Ирана и Северной Кореи для поддержки войны в Украине. Аналитики ранее сообщали, что иранские поставки беспилотников и, возможно, баллистических ракет в Россию, вероятно, еще больше увеличат зависимость России от систем вооружения иранского производства. Россия, вероятно, договорилась о поставках оружия с Ираном и КНДР, потому что значительно истощила свои запасы боеприпасов для воздушных, ракетных и артиллерийских ударов и не может их легко пополнить. "Зависимость России от изолированных и жестко санкционированных государств в отношении критических систем вооружений не отвечает требованию Путина, чтобы российская военная промышленность стала высококонкурентной и удовлетворяла потребности российских вооруженных сил в любой короткий период времени", — говорится в сообщении ISW. Напомним, ранее Институт изучения войны сообщал, что иранцы собираются поставить России новые партии дронов, а также баллистические ракеты и высказывал предположение, что это ведет к росту зависимости России от иранского оружия. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.