Камбоджа пришлет в Украину две команды специалистов по разминированию, которые помогут научить украинских саперов. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на WP. Как сообщило в среду министерство иностранных дел Камбоджи, об этом днем ранее договорился по телефону премьер-министр страны Хун Сен с президентом Украины Владимиром Зеленским. Американская газета Washington Post, сообщив об этом, добавила, что, по словам директора камбоджийского Центра разминирования Хэнга Ратана, Камбоджа совместно с Японией пришлет первую команду специалистов в начале декабря, а вторую – в первом квартале следующего года. Washington Post напоминает, что в Камбодже после тридцати лет войны, закончившейся в 1998 году, осталось огромное количество неразорвавшихся минных полей и боеприпасов и с годами камбоджийские саперы стали признанными в мире специалистами по ликвидации этих следов войны. Несколько тысяч из них работали по линии ООН в Африке и на Ближнем Востоке. Помощь Украине в разминировании освобожденных территорий уже оказывают или пообещали предоставить несколько европейских стран и США. Хун Сен в разговоре с Зеленским осудил вторжение России в Украину, сказав, что "Камбоджа всегда против того, чтобы одна страна нападала на другую". В начале октября Камбоджа, в отличие от соседей и бывших партнеров по т.н. "социалистическому лагерю", голосовавшая за резолюцию Генассамблеи ООН с осуждением российских "референдумов" на захваченных территориях. Вьетнам, Лаос и Китай воздержались. Напомним, что США выделили 47,6 млн. долларов компании Tetra Tech для оказания помощи Украине в разминировании территории. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.