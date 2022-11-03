На шахте в Карагандинской области Казахстана произошел выброс газа, в результате чего погибли пять человек, еще четверо получили травмы. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на МЧС Казахстана. По информации ведомства, 106 горняков были эвакуированы. "Создается комиссия по расследованию аварии, по результатам расследования будут установлены причины и обстоятельства происшествия", — отмечали в пресс-службе МЧС. По факту ЧП возбуждено уголовное дело "Нарушение правил безопасности во время проведения горных или строительных работ". Ранее сообщалось, что в результате взрыва на угольной шахте на севере Турции погибли 25 человек. В то же время, пострадали 11, из которых 4 находятся в реанимации. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.