Сегодня, в четверг, 3 ноября, на большей части Украины дожди не ожидаются. В то же время, осадки все же возможны в шести регионах. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook синоптика Наталья Диденко. Погода в Украине Осадки "3 ноября в большинстве областей Украины будет преобладать антициклональный характер погоды — без осадков. Однако из-за атмосферного фронта окклюзии (это когда объединились теплый и холодный фронты) небольшие дожди возможны в Житомирской, Киевской, Черниговской, Сумской, Полтавской и Харьковской областях", — рассказала она. Температура По прогнозу Диденко, температура воздуха также не будет проявлять себя как-то активно, нервными колебаниями, прыжками вверх или вниз. Днем будет прохладно. "Минимально от 1 мороза до 5 тепла, максимально +6…+12 градусов. Завтра значительно теплее погода в южной части и на западе Украины: днем +10…+17 градусов", — конкретизировала она. Погода в Киеве В Киеве в четверг ожидается в течение дня около +9…+10 градусов. "Есть вероятность незначительного дождя, однако ничего существенного. Несколько дискомфортным будет порывистый ветер западного направления — не забывайте шапки, а куртки или пальто лучше с капюшоном", — посоветовала синоптик. Как сообщалось, погода в Украине в ноябре будет с ощутимым похолоданием, первым снегом и возможными дневными морозами. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.