За прошедшие сутки подразделения ракетных войск и артиллерии на юге выполнили около 150 огневых задач и нанесли авиаудара по скоплению живой силы и технике оккупантов. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Оперативное командование "Юг". В частности, были уничтожены 8 кафиров, 2 танка, реактивная система залпового огня "Град", инженерная машина разграждения ИМР-1, 9 единиц автобронетехники, 4 склада с боеприпасами (в Баштанском и Бериславском районах), 6 железнодорожных цистерн с горючим. смазочными запасами вражеской армии. Кроме того, были повреждены 1 танк, 5 единиц автобронетехники, реактивная система залпового огня "Град" и буксируемая гаубица Д-20. Также сообщается, что корабельная группировка кафиров в Черном море сейчас насчитывает 7 кораблей, среди которых 1 ВДК и 1 надводный ракетоноситель с восемью "Калибрами" на борту. Напомним, 31 октября силы ПВО справились с очередной массированной ракетной атакой украинских городов войсками РФ. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.