Минобороны РФ продолжает скрытую мобилизацию под видом формирования добровольческих подразделений, несмотря на заявление Владимира Путина об окончании призыва резервистов. Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Институт изучения войны (ISW). Аналитики отмечают, что российские чиновники в республике Карелия и Кабардино-Балкарской республике по-прежнему выписывают повестки о мобилизации. "Военные центры получили приказ продлить набор добровольцев на контрактную службу. Добровольцами могут быть как мужчины со снятой судимостью, так и мужчины любого возраста и состояния здоровья, несмотря на официальный статус инвалида", — говорится в отчете ISW. Специалисты предполагают, что военкомы будут продолжать тайную мобилизационную работу, параллельно формируя добровольческие подразделения. Мобилизированные спят на улице и голодают Российские военные продолжали сталкиваться с проблемами размещения новомобилизованных. Призванные не проходят никаких учений, но болеют, голодают и спят на улицах. Также часты случаи хулиганства среди них. "Военная полиция РФ обратилась в МВД России за помощью в наведении порядка после того, как более 350 пьяных и беспорядочно мобилизованных прибыли на вокзал в Белгородской области", – рассказывают в Институте изучения войны. Кроме того, добавляют аналитики, Россия продолжает сталкиваться с социальной реакцией из-за проведения частичной мобилизации. "Мобилизированные продолжили протесты в Ульяновске из-за отсутствия обещанных выплат. Социальная реакция будет только усиливаться, поскольку российские чиновники, скорее всего, не выполнят обещаний, данных общественности во время частичной мобилизации", — подытожили в ISW. Напомним, президент РФ Владимир Путин отметил, что призыв в рамках частичной мобилизации завершен. Однако диктатор не подписал официальный указ. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.