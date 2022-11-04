Россия держит на боевом дежурстве в Черном море 7 кораблей. Среди них нет ни одного носителя "Калибров". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Оперативное командование "Юг". Однако, предупреждают украинские военные, ситуация может измениться, а пуск крылатых ракет произойдет очень быстро. В ОК "Юг" призвали граждан не пренебрегать сигналами воздушной тревоги. "Враг продолжает угрозы и шантаж ударами по критической инфраструктуре, вероятность применения дронов-камикадзе также на достаточно высоком уровне. Старайтесь бережно относиться к энергоресурсам, не перегружать системы коммуникаций и регулировать потребление", — отметили наши воины. Кроме того, добавили, что не стоит извещать даже положительные новости о действиях подразделений ВСУ. "Предварительный утечка информации может сторожить жизнь как воинам-освободителям, так и мирным жителям тех населенных пунктов, где идет военная операция", — пояснили в Оперативном командовании. Напомним, авиация мощно ударила по системам ПВО россиян на юге. В то же время были уничтожены десятки единиц живой силы врага. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.