Израильские военные 4 ноября нанесли удары по сектору Газа. Атака была совершена в ответ на ракетные обстрелы боевиков ХАМАС. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Times of Israel. Отмечается, что в настоящее время информации о пострадавших нет. "Самолеты нанесли удар по подземному военному объекту в центральной части сектора Газа, который является местом разработки и производства ракет для террористической организации ХАМАС", — указали в Армии обороны Израиля. Это первые подобные действия с начала августа 2022 года. Тогда израильские военные провели операцию "Рассвет" против радикального движения "Исламский джихад" в секторе Газа. Напомним, в Израиле прошли выборы в Кнессет. Победу одержал блок бывшего премьера Биньямина Нетаньяху. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.