4 ноября отмечается Казанская икона Божией Матери. В материале Styler читайте все традиции и запреты этого праздника, а также, кто празднует день ангела. На Руси праздник Казанской иконы Божией Матери считался своего рода границей между осенью и зимой. С этого дня ожидали пришествия морозов. О том, какими они будут, судили по приметам. Да, если осенью снимали хороший урожай, то готовились к суровой зиме. Если же на Казанскую будет идти дождь, то ждали скорого наступления зимы. Казанская осенняя – время расчетов за выполненные строительные работы. Этот день был последним, когда хозяева могли рассчитаться со всеми рабочими: малярами, плотниками, штукатурами, каменщиками, простыми наемниками и другими. Мужчины возвращались домой с деньгами, где их ждали жены и накрытые столы, ломившиеся от блюд и пива. Традиционно в этот день проветривали подвал, поджигали можжевельник и окуривали им помещение. Делалось это для сохранения запасов: чтобы они не гнили и не заканчивались. Народные приметы этого дня День оказался туманным — погода будет теплой. Ясная и солнечная погода весь день до мороза. На Казанске до обеда – дождь (осень), после обеда – снег (зима). Южный ветер дует несколько дней подряд – до снега. В этот день не рекомендуется заниматься тяжелой работой. Женщинам запрещено 4 ноября тяжело работать, а также заниматься рукоделием, стирать, убирать и даже готовить. Нельзя в этот день злиться и ругаться. Иначе зима разозлится и принесет в дом беду. Запрещено 4 ноября желать людям зла – оно может вернуться вспять. Сегодня именины отмечают владельцы таких имен: Ян, Федор, Теодор, Серафим, Павел, Николай, Максимилиан, Константин, Ираклий, Иван, Захар, Денис, Григорий, Герман, Вольдемар, Владимир, Василий, Александр, Елизавета, Гликерия и Анна. Ранее мы рассказывали о чудаковатых, необычных и интересных праздниках, которые отмечают в ноябре. А также перед этим мы писали о магнитных бурях в ноябре 2022 года.