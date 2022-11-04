Оккупанты в ночь на 4 ноября атаковали дронами-камикадзе Днепропетровскую область. Все вражеские беспилотники были сбиты украинскими защитниками. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Днепропетровской ОВВ Валентина Резниченко. Чиновник отметил, что наша ПВО круто поработала. "Приземлила" 8 враждебных Shahed-136. Все эти дроны-камикадзе военные из воздушного командования "Восход" уничтожили в Никопольском районе", — указал Резниченко. Однако терроризировали россияне район и другим оружием. Обстреляли "Градами" и тяжелой артиллерией 4 общины: Никопольское, Мировское, Красногригоревское и Марганецкое. К счастью, обошлось без пострадавших. В то же время в Красногригорьевской общине повреждены жилые дома, автомобили, газопровод. Оборванная линия электропередач. "В других районах ночью кричала сирена, и обошлось без вражеских ударов и на эту минуту спокойно", — добавил глава ОВА.

Россияне обстреляли Днепропетровскую область / (t.me/dnipropetrovskaODA) Напомним, 3 ноября силы ПВО сбили четыре иранских дрона-камикадзе в небе над Днепропетровской областью. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.