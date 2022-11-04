Украинские военные каждый день на поле боя продвигаются вперед, освобождая нашу землю от российских захватчиков. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на видеообращение президента Владимира Зеленского. "По фронту — ребята вперед идут. По зерну — суда идут. По оккупантам — они тоже… за кораблями!" – сказал глава государства. Однако Зеленский не рассказал никаких деталей продвижения ВСУ. В честь Дня ракетных войск и артиллерии президент отметил, что украинская артиллерия стала самой сильной в Европе и одной из самых сильных в мире. "Так всегда будет. Несмотря на физическое преимущество враждебной артиллерии — просто количественное — наши воины обеспечивают лучшие результаты. Преимущество наших артиллеристов качественное — мастерством, интеллектом, верой в себя и нашу страну", — добавил политик. Кроме этого, он подписал указы о награждении двух бригад специальным отличием — "За мужество и отвагу". Речь идет о: 43-ю отдельную артиллерийскую бригаду имени гетмана Тараса Трясила; 44-я отдельная артиллерийская бригада имени гетмана Даниила Апостола. Напомним, недавно глава Пентагона Ллойд Остин заявлял, что украинские военные могут вернуть Херсон под свой контроль, поскольку работают эффективно и методично. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.