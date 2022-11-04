Сегодня, 4 ноября, в Украине ожидается дождь, но не везде. Теплее всего будет на юге. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook синоптика Наталья Диденко. Погода в Украине Осадки "Влажная погода с периодическими дождями будет преобладать на востоке, севере и местами в центральных областях. На западе, в южной части Украины, в области осадков не ожидается", — рассказала она. Температура Остается без изменений — теплее всего ожидается в южной части и на западе, +10…+14 градусов. "На остальной территории +8…+12 градусов, на северо-востоке холоднее всего, +6+10 градусов", — добавила Диденко. Погода в Киеве "Обязательно возьмите зонты и – можно идти по делам или на прогулку. Будет сыро, дождь вероятный, но днем будет прекращаться постепенно", – уверяет синоптик. По данным синоптика, днем ожидается около 10 градусов. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.