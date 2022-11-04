Компания Twitter до 09:00 (по тихоокеанскому времени) 4 ноября проинформирует своих сотрудников о том, будут ли они уволены. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The New York Times. Людям отправят электронные письма с ответом. "Для того чтобы направить Twitter на правильный путь, мы пройдем через сложный процесс сокращения нашей рабочей силы", — отметили в компании. В то же время там признали, что такой шаг повлияет на некоторых лиц, внесших ценный вклад в Twitter. Однако это необходимо для того, чтобы обеспечить успех в продвижении компании. Информация о масштабах сокращений не приводится. Напомним, ранее американский изобретатель Илон Маск после приобретения Twitter распустил совет директоров. Таким образом, он укрепил свой контроль над компанией.