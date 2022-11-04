Президент Владимир Зеленский принял решение создать рабочую группу по подготовке предложений по оказанию помощи странам, страдающим острым продовольственным кризисом. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ОП. Соответствующий указ глава государства подписал 3 ноября. Возглавил рабочую группу руководитель Офиса президента Андрей Ермак. В ее состав вошли представители ОП, Кабмина и отдельных госучреждений. Кроме того, туда будут включены представители иностранных государств, международных организаций и эксперты, которые будут способствовать выполнению определенных для группы задач. "В соответствии с указом, рабочая группа должна наработать и внести предложения по предоставлению украинской сельскохозяйственной продукции странам, страдающим острым продовольственным кризисом", — отметили в Офисе президента. Рабочая группа также должна обеспечить мониторинг эффективности мер по оказанию помощи таким странам. Люди страдают от продовольственного кризиса Из-за полномасштабного вторжения РФ на территорию Украины количество людей в мире, которые испытывают острую нехватку продовольствия, по данным ООН, в этом году увеличится на 47 млн — с 276 млн до 323 млн. Именно война, которую развязала Россия, повлекла за собой серьезный глобальный продовольственный кризис, поскольку цены на продовольствие растут во всем мире. "Украина стремится улучшить доступ к продовольствию, особенно среди самых бедных и уязвимых слоев населения, обеспечивая такие страны украинским зерном", — добавили в ОП. Напомним, 123 млн человек или 12% населения стран Африки к югу от Сахары сталкиваются с острой нехваткой продовольствия из-за войны и усиления беспорядков и засухи в некоторых частях континента. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.