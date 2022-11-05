Российские оккупанты пытаются использовать мобилизованных, чтобы возобновить наступление в Донецкой области. Однако, вероятнее всего, им не удастся добиться значительных успехов в оперативном отношении. Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Институт изучения войны (ISW). Аналитики процитировали главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, который накануне рассказал, что войска РФ утроили интенсивность боевых действий на отдельных участках фронта, совершая до 80 штурмов в день. "По данным украинского Генштаба, россияне сейчас концентрируют эти наступательные операции по направлению Бахмута, Авдеевки и западной части Донецкой области", — указывают в отчете ISW. В свою очередь спикер восточной группировки ВСУ Сергей Череватый заявил, что оккупанты, вероятно, пытаются захватить Бахмут и Соледар, чтобы Россия могла заявить о неком "успехе", объявив об "освобождении Донбасса". В Институте изучения войны подчеркнули, что даже эти так называемые достижения не дадут РФ контроль над всем регионом. Череватый также отметил наличие российских мобилизованных на Бахмутском направлении – районе, в котором в принципе не должно быть много "мобиков", учитывая широкое присутствие там наемников ППК "Вагнер" и промежуточных подразделений, которые не должны принимать большое количество резервистов. "Явная интенсификация российских атак в Донецкой области, вероятно, указывает на то, что российские войска повторяют эту ошибку на этом участке фронта. Увеличенное количество личного состава на передовых позициях может позволить российским силам добиться некоторых успехов в регионе, но плохая подготовка, логистика и командование" будут по-прежнему мешать им достичь значительных успехов в оперативном отношении, которые могут оказать существенное влияние на ход или исход войны", — подытожили специалисты. Напомним, самые жестокие боевые действия на протяжении всей недели сосредоточены на Донбассе. Речь идет о Бахмуте и Соледаре, но ВСУ уверенно держат свои позиции. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.