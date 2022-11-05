5 ноября в восточных областях Украины ожидаются мелкие дожди. Однако на остальной территории нашей страны будет сухая погода. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр. Погода в Украине По данным синоптиков, сегодня небольшие осадки возможны местами на востоке Украины. При этом в центральных и восточных областях ночью и утром местами туман. На остальной территории будет облачно с прояснениями. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха днем прогнозируется в районе +7+12 градусов, в северо-восточных областях лишь +3+8 градусов. В Одесской, Ивано-Франковской и Закарпатской областях до +16 градусов. Ночью температура воздуха в среднем +1+6 градусов, а на северо-востоке около нуля. Погода в Киеве В столице без осадков. Днем будет облачно с прояснениями. Ветер юго-восточный до 10 м/с. Столбики термометров в Киеве днем покажут +8+10 градусов, а ночью +4+6 градусов. Напомним, синоптики считают, что предстоящая зима в Украине может оказаться теплее прошлогоднего. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.