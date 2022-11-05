5 ноября православная церковь чтит память одного из 70-ти апостолов Иисуса Христа – Иакова. Обо всех приметах и запретах этого дня — читайте в материале Styler . Также мы расскажем, кто имеет в этот день именины. Что мы знаем о Иакове Подлинная история жизни святого мало известна. Он упоминается только в нескольких посланиях и деяниях, уже будучи признанным апостолом. Согласно библейским книгам, Иаков поверил в Иисуса Христа только после его умерщвления и последующего воскресения. Он известен как апостол от 70-ти и 1-й епископ Иерусалима. Его смерть была очень болезненной. Он пострадал от рук Иудеев. Иаков был свергнут с крыльца Иерусалимского храма и убит камнями. Главные приметы 5 ноября Если в Яков день выпал град, то в Матрену (до 22 ноября) зима войдет в свои права. Если в этот день покроет пышный снег, то зима будет мягкой и теплой, а лето богатым урожаем. На Якова полив дождь – урожай будет хорошим. Что нельзя делать сегодня Не стоит далеко путешествовать. Нельзя играть свадьбу. Нельзя менять работу. Нельзя давать деньги взаймы. Кто сегодня празднует именины Поздравьте с днем ангела владельцев таких имен: Иаков, Эмиль, Николай, Максим, Игнат, Емельян, Елисей, Вольдемар, Владимир, Александр и Ефросинья. Ранее мы рассказывали о чудаковатых, необычных и интересных праздниках, которые отмечают в ноябре. А также перед этим мы писали о магнитных бурях в ноябре 2022 года.