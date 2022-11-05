С начала полномасштабного вторжения России на территорию Украины поездами УЗ было эвакуировано 4 миллиона человек. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление председателя правления АО "Укрзализныця" Александра Камышина, обнародованное пресс-службой ОП. Чиновник отметил, что с первого дня железнодорожники делали то, что сегодня называется "опора безопасности страны". "Более 4 миллионов человек эвакуировано. Более миллиона детей и более 120 тысяч домашних животных. Мы спасали все живое, все, что могли", — указал Камышин. Также, по его словам, "Укрзализныця" перевезла более 300 тысяч тонн гуманитарных грузов. "Железная дипломатия" стала хорошей поддержкой для дипломатического фронта президента и на сегодняшний день перевезла более 200 делегаций", — подчеркнул чиновник. Глава УЗ рассказал, как компания помогает украинской армии. В частности, из железнодорожных рельсов по всей стране было изготовлено более 10 тысяч противотанковых ежей. В то же время Камышин добавил, что, несмотря на вызовы войны, постоянные вражеские обстрелы железнодорожной инфраструктуры, выполнение графика движения поездов составляет более 85%. "Мы точно сможем предоставить нашим гражданам качественный сервис", — подытожил он. Напомним, Укрзализныця открыла продажу билетов на анонсированный ночной рейс из Краматорска в Одессу. Поезд запустят уже 6 ноября. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.