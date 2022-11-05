Россия держит на боевом дежурстве в Черном море 7 кораблей и катеров. Среди них нет ни одного носителя "Калибров". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Оперативное командование "Юг". Украинские военные отметили, что вражеские суда маневрируют вдоль юго-западного побережья Крыма. "Носители крылатых ракет на дежурстве не зафиксированы. Но угроза применения ракет, в том числе с моря — остается. Угроза атак дронами также вполне вероятна", — указали в ОК "Юг". Наши воины призывали граждан быть бдительными, взвешенными и сознательными, а также беречь себя и близких и не подвергаться опасности. Напомним, силы ПВО сбили 2 крылатые ракеты типа "Калибр". Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.