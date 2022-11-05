Зелень укропа богата витаминами и микроэлементами, которые хорошо влияют на состояние всех органов и систем организма. А еще эта распространенная огородная культура широко используется для приготовления душистых приправ для блюд, соления огурцов, помидоров и других овощей. Чтобы наслаждаться этой полезной зеленью даже в холодное время года, на зиму готовят укропный соус. Легкий и вкусный рецепт приготовления ароматной свежей добавки для блюд описан в материале ниже. Что нужно для укропного соуса — ингредиенты укроп — 1 крупный пучок (приблизительно 200 граммов) чеснок — 1 головка лимонная цедра — 1/2 чайной ложки лимон для приготовления сока — 1 штука масло оливковое — 100 миллилитров соль — щепотка укроп тщательно промываем и обсушиваем, после чего следует разрезать на большие кусочки. Порезанный укроп помещаем в чашу блендера, отправляя туда же и головки чеснока – все это нужно измельчить. Цедру лимона следует натереть с помощью мелкой терки прямо в чашу блендера с нашей укропной чесночной кашицей. Важно следить, чтобы в смесь не попала белая прослойка из лимона, если не хотите, чтобы полученный соус затем горчил. Теперь нужно разрезать лимон на две половинки и выжать в чашу с зеленью сок. Следите, чтобы туда не попали лимонные косточки. Добавляем соль по своему усмотрению (желательно, чтобы приправа не была пресной). В финал добавляем туда масло, после чего включаем блендер и превращаем все это в кашевидную смесь. Теперь осталось разложить наш соус по баночкам, которые можно отправлять на хранение в холодильник. Вуаль! Ароматный соус из укропа и чеснока готов. Такую добавку можно использовать для рыбных и мясных блюд, картофеля, различных салатов и маринадов, супов и т.д. Раньше мы рассказывали, какие при отключениях света продукты в холодильнике могут быстро портиться и становиться опасными для здоровья, и их лучше выбросить. Напомним, перед этим мы рассказывали, как приготовить постный соус для салата из того, что есть под руками.