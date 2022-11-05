ВСУ продолжают контролировать ситуацию в Южнобугском операционном районе. Наши воины 4 ноября уничтожили десятки кафиров. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Оперативное командование "Юг". "Артиллеристы и ракетчики Сил обороны в течение дня наносили удары по позициям и районам сосредоточения сил врага. Выполнено около 170 огневых задач", — отметили военные. В результате умелых действий ВСУ российские оккупанты потеряли: 32 солдат; 4 зенитных и артиллерийских установки; 3 танка; 3 автомобиля; 3 склада с боеприпасами в Бериславском и Херсонском районах. В ОК "Юг" также рассказали, что силы ПВО сбили 2 крылатые ракеты типа "Калибр", которыми захватчики атаковали Березнеговатскую общину Николаевской области. Напомним, ранее министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что наступательную операцию в Херсоне замедляют погодные условия. Накануне появилась информация о том, что российские оккупанты бегут из города и снимают свои флаги, однако украинская сторона предупреждает о возможных провокациях. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.