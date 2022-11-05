За период оккупации на Крымский полуостров незаконно переехали около 800 тысяч граждан России. Их нужно выдворить. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на комментарий постоянной представительницы президента Украины в АР Крым Тамилы Ташевой для материала Daily Mail. Чиновница отметила, что, согласно украинскому и международному законодательству, если граждане чужого государства нелегально пересекают границу, их нужно принудительно отправить обратно. "Поэтому если они нелегали, то должны вернуться в Россию, уехать из украинского Крыма после деоккупации", — подчеркнула Ташева. По ее словам, заявки от россиян, которые имеют украинские супруги или дети, "будут восприняты с пониманием, как и заявки тех, которые докажут свою поддержку Украины". "Этот сложный вопрос, ведь они незаконно находятся на территории нашего государства и участвуют в преступной колонизационной политике Кремля", — добавила представитель президента. Напомним, в оккупированном Крыму российский Красный крест украл украинское имущество. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.