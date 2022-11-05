Президент Владимир Зеленский отметил успехи украинских военнослужащих на фронте 4 ноября. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на видеообращение главы государства. "На юге, как всегда, хорошие достижения у бойцов 59-й отдельной мотопехотной бригады имени Якова Гандзюка. Уничтожают технику врага, российскую живую силу. На отлично работают и бойцы 406-й отдельной артиллерийской бригады — очень точно", — отметил политик. Зеленский указал, что в течение этих суток в большинстве регионов нашей страны несколько раз объявлялась воздушная тревога. Были сбиты Shahed-136 и "Калибры". В частности, 8 дронов-камикадзе уничтожены подразделением 301-го Никопольского зенитного ракетного полка, а две ракеты — подразделениями воздушных командований "Юг" и "Центр". Президент поблагодарил военных за этот результат. Напомним, ВСУ уничтожили 3 российских склада с боеприпасами в Херсонской области. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.