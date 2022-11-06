В воскресенье, 6 ноября, некоторые регионы Украины накроют дожди. Температура воздуха днем прогреется до 14 градусов. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook синоптика Наталья Диденко. Небольшие дожди пройдут в западных, Винницкой и северных областях. На остальной территории страны без осадков. Днем температура воздуха повысится до 9 градусов тепла, на юго-западе — до 9-14 градусов с отметкой плюс. В Киеве 6 ноября будет холодно и сыро, местами туман, вечером – дождь. Температура воздуха днем +7…9 градусов. Напомним, ранее сообщалось, что погода в Украине совсем скоро преподнесет неприятный сюрприз. Затяжной теплый период начнет резко сменяться холодной погодой с дождями, затем придут морозы и первый мокрый снег. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.