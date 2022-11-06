Иран начал использовать зависимость России от поставок дронов-камикадзе в обмен на помощь в реализации ядерной программы. Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Институт изучения войны (ISW). Россия закупает системы вооружений иранского производства для решения проблемы истощения своего арсенала высокоточных боеприпасов. Аналитики говорят, что Иран, вероятно, уже использует зависимость России от этих систем вооружений иранского производства, чтобы обратиться к России с просьбой помочь в реализации своей ядерной программы. "Просьба о помощи в ядерной сфере и признании поставок беспилотников — оба являются показателями того, что официальные лица Ирана, вероятно, намерены более четко определить двусторонние отношения в области безопасности с Россией, в которых они будут равноправными партнерами", — говорится в отчете ISW. Напомним, ранее министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян заявлял, что его страна якобы передала России ограниченное количество беспилотников за несколько месяцев до войны в Украине. Позже в МИД Украины на фоне такого заявления Тегерана подчеркнули, что наша страна будет доверять только фактам. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.