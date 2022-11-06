На Южном направлении за минувшие сутки ракетно-артиллерийскими подразделениями ВСУ выполнено более 140 огневых задач, в том числе были нанесены удары по району сосредоточения вражеской живой силы и техники в Геройском и Раденском. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Оперативное командование "Юг". Сообщается, что наша штурмовая и армейская авиация отработали по опорному пункту и району сосредоточения вражеских сил и средств в Баштанском и Бериславском районах. Бомбардировщики и истребители избивали по скоплению вражеской техники в районе Снигиревки, системах вражеской противовоздушной обороны в Херсонском районе. По итогам суток на юге ликвидировано: 57 кафиров; 2 танка; 2 крупнокалиберные гаубицы; 3 единицы автобронетехники. Повреждена еще одна пушка-гаубица и 2 автомобиля. Также сообщается, что Черноморская группировка вражеских сил насчитывает 3 единицы без ракетоносителей на дежурстве. Напомним, ранее министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что наступательную операцию в Херсоне замедляют погодные условия. Накануне появилась информация о том, что российские оккупанты убегают из города и снимают свои флаги, но украинская сторона предупреждает о возможных провокациях. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.