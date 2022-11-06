6 ноября православные христиане преклоняются перед иконой Божией Матери "Всех Скорбящих Радость". Обо всех приметах и запретах этого дня — читайте в материале Styler . Также мы расскажем, кто имеет в этот день именины. Чем этот день особенный В этот день христиане с особой честью обращаются к иконе Божией Матери "Всех скорбящих Радость". Они ходят в церковь и молятся иконе. Икона "Всех скорбящих Радость" стала известна в 1688 году. Она исцелила Евфимию, сестру патриарха Иова, которая страдала от неизлечимого недуга. Женщины чаще у нее просят о любви и семейном благополучии. Считается, что Матерь Божия является покровительницей семьи и способна уберечь многих жизненных проблем. Божья Матерь изображена на иконе во весь рост. Она стоит в воздухе среди ангелов, указывающих на нее. Внизу перед ней собрались люди, страдающие болезнями и жизненными неурядицами, об их проблемах свидетельствуют надписи над ними. На Руси с этого дня начинались зимние девичьи посиделки. Как правило, девушки занимались рукоделием, а одновременно пели или разговаривали. Народные приметы 6 ноября Сверчок поет 6 ноября — к беде. Разбилось зеркало — жди несчастья. Закат в облаках на "Всех скорбящих Радость" – пойдет снег. Ветер дует с севера – будет метель. У собаки появился густой мех после линьки — до холодов. Что запрещено делать 6 ноября Не проявляйте гордыню, высокомерие, брезгливость и злобу. Так вы только окажетесь в неудобном положении. Также лучше не идти на необоснованные опасности. Именины 6 ноября празднуют Алексей, Афанасий, Виктория, Георгий, Иван, Николай и Петр. Ранее мы рассказывали о чудаковатых, необычных и интересных праздниках, которые отмечают в ноябре. А также перед этим мы писали о магнитных бурях в ноябре 2022 года.