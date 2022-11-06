США направили военные самолеты в сторону Ирана после недавних сообщений о том, что Иран готовит атаку по Саудовской Аравии. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на WP. В публикации отмечается, что когда по данным разведки Центральное командование Штатов было предупреждено о неизбежных атаках иранских баллистических ракет и БПЛА на цели в Саудовской Аравии, было принято решение запустить базирующиеся в районе Персидского залива самолеты в сторону Ирана, чтобы повысить боевую готовность США. . и королевства. По данным газеты, отправка самолетов стала иллюстрацией прочности и важности партнерства США и Саудовской Аравии. Ранее Wall Street Journal сообщали, что Саудовская Аравия поделилась с США разведанными, в которых указывалось, что Иран планирует нападение на их страну и Ирак. На следующий день в Иране над куполом мечети Джамкаран в священном городе Кум был поднят красный флаг мести, что может означать объявление войны.