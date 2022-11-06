Три корабля морской пехоты ВМС Великобритании прибыли в порт черногорского города Бар на побережье Адриатического моря. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter исполняющего обязанности премьер-министра Черногории Дритана Абазовича. Отправка морских пехотинцев является частью согласованного плана совместных учений с Черногорией и улучшит отношения в области обороны, интеграции и взаимодействия союзников по НАТО. "Корабли морской пехоты королевских (ВМС Великобритании) вошли в порт Бар — добро пожаловать в Черногорию. Мы укрепляем партнерство, Черногория — ответственный партнер НАТО", — заявил Абазович. Напомним, на полигоне Новая Демба Подкарпатского воеводства Польши 4 ноября начались крупнейшие военные учения стран Вышеградской группы (Польша, Чехия, Словакия и Венгрия) под названием Puma-2022. Ранее мы писали, что Азербайджан начал проводить военные учения своих сил спецназначения на границе с Ираном на фоне подготовки Тегераном "возмездия". Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.