Верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк в открытом письме призвал нового владельца компании Twitter Илона Маска обеспечить соблюдение прав человека в социальной сети. Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Reuters. Twitter Inc уволила половину своей рабочей силы в пятницу, и в твитах сотрудников социальной сети говорится, что команда, отвечающая за права человека, была среди пострадавших, что Тюрк назвал не "обнадеживающим началом". "Twitter должен понимать вред, связанный с его платформой, и делать шаги для ее устранения. Уважение наших общих прав человека должно установить барьеры для использования и развития платформы. Короче говоря, я призываю вас сделать так, чтобы права человека занимали центральное место в управлении Twitter под вашим руководством", – сказал комиссар. Отметим, что пятничные увольнения завершили неделю хаоса и неуверенности в будущем Twitter под руководством Маска, который заявил, что сервис подвергается "резкому падению доходов". Напомним, ранее стало известно, что американский изобретатель Илон Маск после приобретения Twitter распустил совет директоров. Таким образом, он укрепил свой контроль над компанией. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.