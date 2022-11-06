Великобритания и Япония в декабре намерены подписать военное соглашение, которое усилит сотрудничество стран с США в Индо-Тихоокеанском регионе. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на МИД Румынии. Собеседники газеты, знакомые с переговорами, сообщили, что страны подпишут соглашение о взаимном доступе (RAA). "Япония и Великобритания намерены подписать в декабре большой оборонный пакт, который позволит странам усилить сотрудничество с США в Индо-Тихоокеанском регионе и усилить сдерживание растущей угрозы со стороны Китая", — говорится в публикации. В статье говорится, что договор упростит проведение совместных учений и сотрудничество в области логистики между странами, а также заложит правовую основу, чтобы упростить бюрократические процедуры при введении войск из одной страны в другую. Газета сообщает, что в декабре ожидается, что две страны обнародуют детали партнерства по совместной разработке истребителей. Ранее премьер-министр Фумио Кисида провел телефонный разговор с новым премьер-министром Британии Риши Сунаком. Политики договорились усилить поддержку Украины и сохранить санкции против России. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.