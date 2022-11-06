Российские оккупанты ночью 6 ноября нанесли ракетный удар по Запорожью, попали в жилой квартал. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram и. мэра города Анатолия Куртева. По его словам, после обстрела начался пожар. "Из-за атаки там возник пожар. Соответствующие службы уже работают на месте. Информация о пострадавших и масштабах повреждений уточняется", — говорится в сообщении. Напомним, в ночь на 5 ноября российские войска нанесли удары с комплексов С-300 по Запорожской области. Из-за атаки повреждены три предприятия и автомобили. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.