Администрация президента США Джо Байдена приватно просит главу Украины Владимира Зеленского продемонстрировать открытость к переговорам с РФ. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Washington Post. В материале говорится, что эти требования мотивированы не тем, чтобы подтолкнуть Украину сесть за стол переговоров, а тем, чтобы сохранить "нравственное достоинство" в глазах международных партнеров. Таким образом, американские власти пытаются обеспечить правительству Украины поддержку со стороны других стран, отмечает издание. Издание сообщает, что официальные лица США разделяют мнение своих украинских коллег о том, что президент РФ Владимир Путин всерьез не относится к переговорам. При этом они заявили, что запрет президента Украины Владимира Зеленского на переговоры с главой Кремля якобы вызвал обеспокоенность в тех частях Европы, Африки и Латинской Америки, где идет война, особенно влияет на стоимость пищевых продуктов и топлива. Ранее в Офисе президента заявили, что Украина сможет пойти на переговоры с Россией только при одном условии – если выведет войска. Российские же предложения звучат как ультиматум. Аналогичное мнение озвучивали и в Украинском МИДе. Там сказали, что единственным реалистическим предложением по возможным переговорам с РФ должно быть немедленное прекращение войны против Украины и вывод оккупационных войск за границы по состоянию на 1991 год. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.